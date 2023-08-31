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11 лучших образов с открытия Венецианского фестиваля: Мариякарла Босконо в красном корсете, Тони Гаррн в платье-металлик и тотал блэк от Шарлотты Рэмплинг

11 лучших образов с открытия Венецианского фестиваля: Мариякарла Босконо в красном корсете, Тони Гаррн в платье-металлик и тотал блэк от Шарлотты Рэмплинг

30 августа на итальянском острове Лидо состоялось открытие юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля.

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