Эксперт рассказал о схемах мошенничества с использованием дропов

Дропы являются одним из важнейших элементов киберкриминала или схем, связанных с отмыванием денег, рассказал «Известиям» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско.
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