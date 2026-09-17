NBC News: Американский художник Питер Макс скончался в 88 лет

Американский художник Питер Макс, знаковая фигура поп-арта, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причина смерти неизвестна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пустить Россию по...
- ЮГ Следите за руками...
- «Скучаю по космич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым