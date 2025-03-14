Автор: Телеканал "78" Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что хочет показать фильм о себе в Соединенных Штатах, где много лет жила и работала.
«Добавь про дочь и гражданство США – и на "Оскар"»: депутат Роднина мечтает показать фильм о себе в Америке
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Только шавки пиндосские, типа тебя, её любят. Забыл, лакей, какую роль сыграл Власов при обороне Москвы? Очень большую. Но потом перешёл на сторону Гитлера. И потому ненавидим сейчас жителями России, несмотря на его былые заслуги. Никакие былые заслуги не отменяют подлости и мерзости ГРАЖДАНКИ США Родниной.
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2 час.
Сергей Кептицин
Да пошла она давно нах! В детстве/юности так себе смотрел ФИГУспорт, но помню жыдовское артистическое слезьё при гимне.
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1 час.
Андрей Тихонов
Она не великая спортсменка, её напарник мог с таким же успехом выступать с мешком картошки.
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1 час.
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