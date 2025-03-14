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«Добавь про дочь и гражданство США – и на "Оскар"»: депутат Роднина мечтает показать фильм о себе в Америке

«Добавь про дочь и гражданство США – и на "Оскар"»: депутат Роднина мечтает показать фильм о себе в Америке

Автор: Телеканал "78" Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что хочет показать фильм о себе в Соединенных Штатах, где много лет жила и работала.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Только  шавки пиндосские, типа  тебя, её  любят. Забыл, лакей, какую  роль сыграл  Власов  при обороне Москвы?  Очень большую. Но  потом  перешёл на сторону  Гитлера. И потому  ненавидим  сейчас  жителями  России, несмотря  на  его былые  заслуги. Никакие  былые  заслуги  не отменяют подлости  и мерзости ГРАЖДАНКИ США  Родниной.
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2 час.
Сергей Кептицин
Да пошла она давно нах! В детстве/юности так себе смотрел ФИГУспорт, но помню жыдовское артистическое слезьё при гимне.
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1 час.
Андрей Тихонов
Она не великая спортсменка, её напарник мог с таким же успехом выступать с мешком картошки.
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1 час.
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