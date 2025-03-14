Владимир Алтайцев

Только шавки пиндосские, типа тебя, её любят. Забыл, лакей, какую роль сыграл Власов при обороне Москвы? Очень большую. Но потом перешёл на сторону Гитлера. И потому ненавидим сейчас жителями России, несмотря на его былые заслуги. Никакие былые заслуги не отменяют подлости и мерзости ГРАЖДАНКИ США Родниной.