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Пятый канал

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Погибшая после отравления колбасой под Саратовом растила пятерых детей

Погибшая после отравления колбасой под Саратовом растила пятерых детей

Жительница Калининска Саратовской области, которая, предположительно, отравилась после употребления колбасы, воспитывала пятерых детей.

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