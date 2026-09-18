Погибшая после отравления колбасой под Саратовом растила пятерых детей

Жительница Калининска Саратовской области, которая, предположительно, отравилась после употребления колбасы, воспитывала пятерых детей.
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Где ГОСТ? Где Роспотребнадзор? Где НАСТОЯЩЕЕ мясо в продукции? Накормите чиновников этой колбасой!