❗️У мошенников новая схема развода — на этот раз с флюорографией Человеку по телефону предлагают записаться на диспансеризацию и флюорографию за счёт средств ОМС.
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❗️У мошенников новая схема развода — на этот раз с флюорографией Человеку по телефону предлагают записаться на диспансеризацию и флюорографию за счёт средств ОМС.