Прогноз погоды в Крыму на 17 марта В Симферополе +13 и дождьВ Севастополе +11 и дождьВ Евпатории +11 и дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и небольшой дождьВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +16 и небольшой дождьВ Керчи +12 и небольшой дождьВ Армянске +9 и облачн.