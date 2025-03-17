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Прогноз погоды в Крыму на 17 марта

Прогноз погоды в Крыму на 17 марта

Прогноз погоды в Крыму на 17 марта В Симферополе +13 и дождьВ Севастополе +11 и дождьВ Евпатории +11 и дождьВ Черноморском +8 и небольшой дождьВ Джанкое +13 и небольшой дождьВ Ялте +15 и небольшой дождьВ Алуште +16 и небольшой дождьВ Керчи +12 и небольшой дождьВ Армянске +9 и облачн.

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