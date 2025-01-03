Итак, 1 января произошло историческое событие: прекращен транзит российского газа в Европу. И это надолго, уж как минимум до тех пока мы не закончим спецоперацию на Украине.
Почему прекращен транзит газа через Украину
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Скоро перемола ещё больше в штаны наложит вместе со своими кураторами западными когда придёт к власти Трамп,он ещё больше увеличит для всех бестолковых западных идиотов.
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5 час.
лл
лина любимцева
Это чтобы посредством неудержимого роста цен на все, накрутить степень ненависти в отношении России и развязать ВОЙНУ. А европейцы чтобы поддержали ее...
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5 час.
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