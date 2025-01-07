Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    земля будет вся отравлена трупным ядом... Лучше на какой-нибудь ближайшей ТЭЦ в топку сделать наклонный жёлоб для тру...Французский генер...
  • Татьяна Nachtigal
    Ну и чему удивляться? Когда  и культура и образование отданы на откуп коммерсантам и барыжникам. Нормально когда обра...Как Первый канал ...
  • саша дмитренко
    не  смеши  мои  подковы))))  не  раз  бывало,,правительство  зажралось  и  ворует!!!  долой!!!!!!!  а вот  мы  придем...Без Сталина не бы...

Чей дом Россия?

Чей дом Россия?

Скандал в интернете: депутаты Госдумы Федоров и Матвейчев накинулись на борцов с нелегальной миграцией, на полном серьезе назвав их агентами британской разведки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Похоже что депутаты Госдумы Федоров и Матвейчев не являются жителями и патриотами своей страны. Их нужно отправить на проживание в страны Средней Азии и пускай они там посмотрят как их жители относятся к россиянам. Это будет очень поучительная для них история. А так, как они сейчас себя ведут напрашивается вопрос &quot;А сколько стоит их позиия по обелению мгрантов и совершенных ими преступлений в России?&quot;.
Ответить
9 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Что данные господа знают о проблемах народа, интересы которого они должны защищать
Ответить
5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Это покровители террористов! Внештатные сотрудники западных спец. служб?! Разве нет?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх