Скандал в интернете: депутаты Госдумы Федоров и Матвейчев накинулись на борцов с нелегальной миграцией, на полном серьезе назвав их агентами британской разведки.
Чей дом Россия?
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Похоже что депутаты Госдумы Федоров и Матвейчев не являются жителями и патриотами своей страны. Их нужно отправить на проживание в страны Средней Азии и пускай они там посмотрят как их жители относятся к россиянам. Это будет очень поучительная для них история. А так, как они сейчас себя ведут напрашивается вопрос "А сколько стоит их позиия по обелению мгрантов и совершенных ими преступлений в России?".
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9 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Что данные господа знают о проблемах народа, интересы которого они должны защищать
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5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Это покровители террористов! Внештатные сотрудники западных спец. служб?! Разве нет?
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1 час.
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