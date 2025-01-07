Чей дом Россия?

СТ

Сергей Туренко

Похоже что депутаты Госдумы Федоров и Матвейчев не являются жителями и патриотами своей страны. Их нужно отправить на проживание в страны Средней Азии и пускай они там посмотрят как их жители относятся к россиянам. Это будет очень поучительная для них история. А так, как они сейчас себя ведут напрашивается вопрос "А сколько стоит их позиия по обелению мгрантов и совершенных ими преступлений в России?".