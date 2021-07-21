Особенности современных француженок

Мужчина и женщинаПолитикаОсобенности современных француженок Думаю, ни для кого не секрет, что француженки уже давно не являются носительницами шикарного стиля и утонченного вкуса.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladТипичные безмозглые самки в стране "победившей фемизданутости".Наталья ДенисенкоУ безмозглого самца Влада--крошечный словарный запас--половину которого он использовал в своем комментарии.Странно-что он не потребовал определения француза или француженки.Определения--всего и вся--его коронный номер))))Wlad WladИспользование ТОЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ - это признак "разумного существа". Фемизданутые САМКИ не являются "разумными существами" - у них НЕТ НИ ОДНОГО признака "разумности".Комментировать
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