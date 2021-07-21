Мужчина и женщина

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Особенности современных француженок

Особенности современных француженок

  Думаю, ни для кого не секрет, что француженки уже давно не являются носительницами шикарного стиля и утонченного вкуса.

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Wlad Wlad
Типичные безмозглые самки в стране "победившей фемизданутости".
Наталья Денисенко
У безмозглого самца Влада--крошечный словарный запас--половину которого он использовал в своем комментарии.Странно-что он не потребовал определения француза или француженки.Определения--всего и вся--его коронный номер))))
Wlad Wlad
Использование ТОЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ - это признак "разумного существа". Фемизданутые САМКИ не являются "разумными существами" - у них НЕТ НИ ОДНОГО признака "разумности".

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