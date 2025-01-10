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Царьград

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Захарова поймала экс-главу Финляндии на фейковой цитате Ленина

Захарова поймала экс-главу Финляндии на фейковой цитате Ленина

Спикер МИД России назвала безграмотность брюссельской бюрократии вопиющей.Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова поймала бывшего президента Финляндии на цитировании несуществующих слова Владимира Ильича Ленина.

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