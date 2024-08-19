Разоблачение или отвлечение? Кто и зачем заказал расследование взрыва на «Северном потоке» Ольга Вайленко18 августа 2024 года американское издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало сенсационное расследование, в котором утверждается, что подрыв газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года был осуществлён украинскими спецслужбами.