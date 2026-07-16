Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

МИД России прокомментировал убийство главного инженера Запорожской АЭС

МИД России прокомментировал убийство главного инженера Запорожской АЭС

Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака, призванная создать угрозу безопасной работе станции и запугать ее персонал Министерство иностранных дел России отреагировало на трагическую гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, опубликовав официальное заявление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии