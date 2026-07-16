МИД России прокомментировал убийство главного инженера Запорожской АЭС

Инцидент квалифицирован как целенаправленная атака, призванная создать угрозу безопасной работе станции и запугать ее персонал Министерство иностранных дел России отреагировало на трагическую гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, опубликовав официальное заявление.
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