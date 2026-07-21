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Газета.ру

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ЦИК пока не нашел иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму

ЦИК пока не нашел иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пока не выявила среди кандидатов, включенных в заверенные партийные списки, лиц со статусом иностранного агента или причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

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