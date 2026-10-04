Поэзия судьбы Марины Цветаевой

Маршрут экскурсии: Тверской бульвар-Богословский переулок-Большой Палашевский переулок-Трехпрудный переулок-Малый Козихинский переулок - Большой Патриарший переулок-ул.
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