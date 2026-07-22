Китай и Великобритания: новые модели сотрудничества

Менее чем через два месяца после официального открытия в Новом районе города Сучжоу (Suzhou), провинция Цзянсу, Британско-китайский бизнес- и инновационный хаб (UK-China Business & Innovation Hub) набрал значительные обороты.
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