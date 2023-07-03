Гюлер хочет встретиться с руководством «Фенербахче» сегодня, чтобы скорее определиться с будущим. Хавбек интересен «Барсе» и «Реалу»

18-летний игрок сборной Турции планирует встретиться сегодня с президентом стамбульцев Али Кочем и главным тренером Исмаилом Карталом, чтобы прояснить ситуацию с возможным переходом в другой клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Hurriyet.