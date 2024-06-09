Додон: Санду не сможет честно выиграть выборы и пойдет на махинации за рубежом

Нынешний молдавский лидер Майя Санду не сможет честно выиграть президентские выборы в Молдавии, поэтому может организовать махинации за границей, заявил бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон.
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