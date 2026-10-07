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Миллер и Брэйден Шенн подрались в 1-м периоде матча «Рейнджерс» и «Айлендерс». В концовке краги сбросили Бьоркстранд и Пелек

Две драки состоялись в матче регулярного чемпионата НХЛ между « Рейнджерс » и « Айлендерс » (5:2).  В первом периоде подрались форварды Джей Ти Миллер и Брэйден Шенн – сразу после вбрасывания, на котором стояли друг против друга.

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