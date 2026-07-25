❕Власти Крыма поздравили следователей с профессиональным праздником «Вы вносите значимый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, экстремизмом и терроризмом, в защиту прав и свобод граждан.
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❕Власти Крыма поздравили следователей с профессиональным праздником «Вы вносите значимый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, экстремизмом и терроризмом, в защиту прав и свобод граждан.