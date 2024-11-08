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Демократы в США готовы выцарапать друг другу глаза из-за поражения Харрис — Axios

Демократы в США готовы выцарапать друг другу глаза из-за поражения Харрис — Axios

Представители американской Демократической партии принялись «выцарапывать друг другу глаза» в попытках найти виновного в поражении своего кандидата Камалы Харрис на президентских выборах, сообщает издание Axios.

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Комментарии
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Константин Самарин
Да пусть они там перегрызут друг друга, мир только чище станет
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