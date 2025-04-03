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Царьград

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Взятка, превышение полномочий, оружие. Подробности: За что осудили бывшего главу правительства Дагестана?

Взятка, превышение полномочий, оружие. Подробности: За что осудили бывшего главу правительства Дагестана?

Абдусамад Гамидов приговорен к 13 годам колонии строгого режима.Экс-премьер правительства Дагестана Абдусамад Гамидов приговорен Измайловским районным судом Москвы к 13 годам колонии строгого режима по трем уголовным статьям.

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