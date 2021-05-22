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Пушков раскрыл, что ждет Google и Facebook в России

Пушков раскрыл, что ждет Google и Facebook в России

IT-компаниям придется выполнять требования властей РФ, чтобы не потерять пользователей Зарубежные IT-компании Google и Facebook будут вынуждены открыть в России свои представительства, чтобы не потерять «огромную часть информационного рынка».

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