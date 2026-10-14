Российский танк Т-14 «Армата» дорабатывают с учетом опыта спецоперации. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.
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Они его ещё и не видели, но уже пришли в ужас. Давно появился, но как то не проявился-постоянно дорабатывается!