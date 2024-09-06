ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Во Франции судят 71-летнего мужика, который накачивал жену препаратами и подкладывал под других мужиков. На скамье подсудимых 51 человек

Нет, ну они там у себя, реально, извращенцы. Хотя, конечно, чего ожидать от страны, которой правит геронтофил, взявший в жены свою бывшую учительницу, с полом которой пока ещё тоже окончательно не разобрались.

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