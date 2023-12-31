Синоптик Тищковец: в новогоднюю ночь в Москве похолодает до -13 градусов

На Москву надвигаются морозы. В ночь на 1 января жителей столицы ждут слабые осадки и понижение температуры до -13 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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