Власти США дали сигнал ограничить Starlink и Starshield, а SpaceX выполнила распоряжение. Решение об ограничениях исходило именно от администрации США, но кто именно его принял — неизвестно.
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