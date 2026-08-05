Минздрав рекомендовал включить четыре новых препарата в перечень ЖНВЛП

Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию лекарственных перечней приняла решение рекомендовать к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) четыре новых лекарственных средства с международными непатентованными наименованиями (МНН).
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