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Минздрав рекомендовал включить четыре новых препарата в перечень ЖНВЛП

Минздрав рекомендовал включить четыре новых препарата в перечень ЖНВЛП

Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию лекарственных перечней приняла решение рекомендовать к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) четыре новых лекарственных средства с международными непатентованными наименованиями (МНН).

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