Минздрав рекомендовал включить четыре новых препарата в перечень ЖНВЛП

Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию лекарственных перечней приняла решение рекомендовать к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) четыре новых лекарственных средства с международными непатентованными наименованиями (МНН).