“President Trump has embarked on a campaign swing across a remarkably conservative swath of America in a six-day blitz that began Monday, trying to boost Republican turnout in places the party did not view as competitive just a few months ago,” the New York Times reports.
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