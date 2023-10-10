Андреевская поликлиника в Солнечногорске отпраздновала 10-летие

Андреевская поликлиника в Солнечногорске отметила юбилей: учреждению исполнилось 10 лет. Сотрудникам учреждения вручили подарки, почетные грамоты и благодарности за профессионализм в сфере медицинского обслуживания населения.
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