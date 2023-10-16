Как написать заявление на самостоятельный уход ребенка из школы

И для чего это нужно фото: Shutterstock/Fotodom.ruУже со второго класса школы некоторые родители позволяют своему ребенку самостоятельно выходить из школы и добираться до дома, например, если они живут в доме рядом со школой.
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