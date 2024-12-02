Глава крупного автоконцерна ушел со своего поста

Концерн Stellantis официально объявил об отставке своего руководителя. Карлос Таварес, управлявший концерном со дня его основания, ушёл со своего поста, хотя ожидалось, что это случится только в 2026 году по истечении контракта.
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