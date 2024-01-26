Антитеррористическая безопасность в школе и детском саду: как защитить детей

Защита детей — глобальная задача как родителей, так и педагогов в школах и детских садах. Сегодня понятие «терроризм» прочно вошло в наш лексикон, и любому взрослому нужно знать не только, что самому делать в экстренной ситуации, но и как помочь детям, оказавшимся рядом.