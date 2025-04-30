Как негативные ожидания могут усилить боль: новое исследование

Новое исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Elife, показало, что негативные ожидания, известные как эффект Nocebo, могут оказывать более сильное и длительное влияние на восприятие боли по сравнению с положительными ожиданиями или эффектом Плацебо.
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