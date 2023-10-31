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Во Владивостоке возбудили дело после убийства четырехлетнего мальчика

Во Владивостоке возбудили дело после убийства четырехлетнего мальчика

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мальчика 2018 года рождения. В Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю сообщается, что тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранами в области живота было обнаружено во вторник, 31 октября, в частном доме по улице Демьяна бедного.

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