Во Владивостоке возбудили дело после убийства четырехлетнего мальчика

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мальчика 2018 года рождения. В Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю сообщается, что тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранами в области живота было обнаружено во вторник, 31 октября, в частном доме по улице Демьяна бедного.