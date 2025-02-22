Знаете, бывает такое чувство – предчувствие чего-то большого, что-то вот-вот должно произойти? Воздух трещит от напряжения, а вы… Готовься к вихрю перемен: Эта неделя станет судьбоносной для трёх знаков зодиака! .
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