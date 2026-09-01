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Татар-информ

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Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарстан планирует направить более 12,3 млн рублей на организацию Международного молодежного лагеря в Объединенных Арабских Эмиратах.

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