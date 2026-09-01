Татарстан направит 12,3 млн рублей на организацию молодежного лагеря в ОАЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарстан планирует направить более 12,3 млн рублей на организацию Международного молодежного лагеря в Объединенных Арабских Эмиратах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Авто сбило мальчи...
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым