ГИБДД начнет отправлять машины на штрафстоянку за проблемы с подвеской

Участники рабочей группы «Безопасность дорожного движения», функционирующей в рамках регуляторной гильотины, в общем и целом одобрили очередную и, судя по всему, окончательную редакцию перечня неисправностей, при котором запрещена эксплуатация ТС.
Участники рабочей группы «Безопасность дорожного движения», функционирующей в рамках регуляторной гильотины, в общем и целом одобрили очередную и, судя по всему, окончательную редакцию перечня неисправностей, при котором запрещена эксплуатация ТС.
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