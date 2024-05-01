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За четыре дня только из Внукова депортировали более 600 граждан Таджикистана

За четыре дня только из Внукова депортировали более 600 граждан Таджикистана

Граждан Таджикистана начали сотнями высылать из России.Портал «Азия плюс» со ссылкой на МИД Таджикистана утверждает, что за последние четыре дня — с 26 по 30 апреля — только из аэропорта Внуково депортировали 643 таджика.

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