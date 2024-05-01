За четыре дня только из Внукова депортировали более 600 граждан Таджикистана

Граждан Таджикистана начали сотнями высылать из России.Портал «Азия плюс» со ссылкой на МИД Таджикистана утверждает, что за последние четыре дня — с 26 по 30 апреля — только из аэропорта Внуково депортировали 643 таджика.
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