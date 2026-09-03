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Царьград

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Ученые из NA раскрыли способ замедления старения через микрофлору

Ученые из NA раскрыли способ замедления старения через микрофлору

В журнале Nature Aging опубликованы результаты исследования о Bifidobacterium pseudocatenulatum. Ученые заявляют, что увеличение этой бактерии может замедлить старение, улучшая здоровье и память на основе данных о взрослых и экспериментах на мышах.

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