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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Энрике: «Барса» заслужила выйти в финал Лиги чемпионов. Немного странный результат с «Интером». Если бы вы сказали, что они забьют 6 голов и вылетят, вам бы не поверили»

Луис Энрике: «Барса» заслужила выйти в финал Лиги чемпионов. Немного странный результат с «Интером». Если бы вы сказали, что они забьют 6 голов и вылетят, вам бы не поверили»

Команда тренера Ханси Флика проиграла «Интеру» (6:7 по сумме двух матчей) в полуфинале турнира. «Барселона» забила 6 голов в двух матчах в общей сложности, и если бы вы сказали кому-то, что они забьют 6 голов в полуфинале и вылетят, вам бы не поверили.

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