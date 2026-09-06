Как прошёл вечерний перелёт «Аэрофлотом» из Москвы в Пекин и чем кормили на борту

Когда в семейном кругу окончательно утвердили маршрут долгожданного отпуска, сомнений почти не оставалось: хотелось добраться до Пекина максимально предсказуемо и без лишних пересадок.
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А что, в России такие банальные удобства на борту считаются чем-то из области фантастики?