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Marvel показал динамичный трейлер и милый постер «Дэдпула и Росомахи»

Marvel показал динамичный трейлер и милый постер «Дэдпула и Росомахи»

К своим супергеройским ролям в новом фильме вернулись Райан Рейнольдс и Хью Джекман. «Дэдпул», 2016 кадр из фильмаMarvel Entertainment представил дебютный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», который прямым продолжением дилогии фильмов о Дэдпуле.

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