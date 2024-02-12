Marvel показал динамичный трейлер и милый постер «Дэдпула и Росомахи»

К своим супергеройским ролям в новом фильме вернулись Райан Рейнольдс и Хью Джекман. «Дэдпул», 2016 кадр из фильмаMarvel Entertainment представил дебютный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха», который прямым продолжением дилогии фильмов о Дэдпуле.