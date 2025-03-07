На Северном и Южном речных вокзалах пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные» 9 марта

Северный и Южный речные вокзалы — одни из любимых мест у жителей и гостей столицы. Это не только транспортные, но и культурные площадки, на которых на постоянной основе организуют различные мероприятия, например фестивали и праздники.
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