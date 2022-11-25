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Алексей Ягудин: «Видно ведь, куда движется Семененко. Про других такого сказать не могу»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российского фигуриста Евгения Семененко в этом сезоне.

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