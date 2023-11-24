Адвокат рассказала о действиях при утечке интимных фото в Сеть

Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в частности его фотографии, допускаются, в соответствии с Гражданским кодексом России, только с согласия этого гражданина, сообщила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко в пятницу, 24 ноября.