Многие украденные по всему миру iPhone в итоге оказываются в одном здании в Китае

Многие из iPhone, украденных в таких отдалённых друг от друга местах как Лондон или Лос-Анджелес, попадают в одно и то же здание в Китае, где их разбирают на запчасти или перепродают, показало расследование Financial Times.
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