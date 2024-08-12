К середине недели омские синоптики прогнозируют потепление до +26°. Но солнечно будет не везде. Детальный прогноз погоды на ближайшие дни здесь.
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К середине недели омские синоптики прогнозируют потепление до +26°. Но солнечно будет не везде. Детальный прогноз погоды на ближайшие дни здесь.