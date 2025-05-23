Найденная физиками частица меняет представление о Вселенной Евгения КомароваРоссийские ученые зафиксировали космическую частицу, обладающую энергией, способной изменить современные научные представления о Вселенной.
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