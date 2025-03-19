Зеленский ответил Путину ударом по российскому НПЗ

ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине (Краснодарский край). Об этом сообщают российские тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучало не меньше 3 взрывов.