Зеленский ответил Путину ударом по российскому НПЗ

ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине (Краснодарский край). Об этом сообщают российские тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучало не меньше 3 взрывов.
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